Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Компания Google выпустила новую версию браузера Chrome 90 для операционных систем Windows, Mac и Linux. Об этом 15 апреля пишет издание «Хабр».

По данным «Хабр», просматривать страницы в новой версии браузера станет безопаснее, так как в ней по умолчанию используется протокол HTTPS. Это также повысит производительность Chrome.

Ранее компания Google объявила об инвестировании в создание центров обработки данных Google Cloud в Варшаве. Общая стоимость инвестиций составит почти два миллиарда долларов.

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