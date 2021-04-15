Лос-Анджелес, США, , 09:43 — REGNUM Disney работает над сериалом-антологией про супергероя Росомаху. Об этом сообщил портал That Hashtag Show.

По данным портала, каждый сезон шоу будет рассказывать отдельную историю из комиксов о Росомахе. Премьера сериала состоится на сервисе Disney Plus.

Напомним, Росомаха — это герой комиксов издательства Marvel Comics, могущественный мутант. В различных киноадаптациях его роль исполнил австралийский актёр Хью Джекман.

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