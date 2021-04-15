Кемерово, , 09:43 — REGNUM В Кемеровской области изменились сроки весенней охоты на птицу. Об этом сообщил департамент по охране объектов животного мира региона.

«В этом году весенний сезон охоты на дичь увеличен на десять дней, — отметили в департаменте. — Первые выстрелы прозвучат на водоёмах уже с 14 апреля: охотиться можно будет на селезней уток с использованием живых подсадных уток. А с 24 апреля разрешается и манок».

При этом уточняется, что охотники строго должны придерживаться правил. Весенняя охота завершится 20 мая.