Москва, , 09:42 — REGNUM Международные платёжные системы Visa и MasterCard продолжают работу в России в обычном режиме. Такое заявление сделали представители компаний, комментируя опасения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что из-за санкционной политики Запада Россию могут отключить от Visa и MasterCard.

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Алексей Малиновский. «Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками», — сообщил в беседе с РБК глава MasterCard в России

Он добавил, что «компания является социально значимой платёжной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК».

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В Visa сообщили, что компания работает в России более 30 лет и вносит вклад в цифровизацию экономики, привнося на российский рынок современные платёжные технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия активно работает над отказом от международных платёжных систем, которые находятся под контролем Запада. В Центробанке уверены, что отключение России от международных платёжным систем крайне невыгодно самим этим системам. Как заявила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, на сегодня ЦБ не видит каких-либо рисков отключения от международных платёжных систем. По её словам, ситуация достаточно спокойная.

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