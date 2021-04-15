Саянск, Иркутская область, , 09:42 — REGNUM В Иркутской области вынесен приговор 20-летнему жителю Саянска, который в октябре 2018 года «заминировал» школу в Керчи (Крым).

Как сообщает прокуратура региона, судом установлено, что в октябре 2018 года злоумышленник из хулиганских побуждений со специально созданной им страницы в социальной сети «ВКонтакте» записал личное сообщение и аудио-файл о планируемом совершении взрыва в МБОУ «Школа — Морской Технический лицей». После чего отправил сообщение случайно выбранному пользователю социальной сети, проживающему в Керчи. По результатам обследования здания школы специализированными службами информация о заминировании не подтвердилась.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком два года.