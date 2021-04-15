История вопроса

Уголовное о хищении денежных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог на территории большинства районов Новгородской области в 2011-2012 годах. В хищениях в составе организованной преступной группы обвинялись восемь человек: первый заместитель губернатора области Арнольд Шалмуев, депутат думы Боровичского района, предприниматель Анатолий Петров, глава «Новгородавтодора» Николай Закалдаев, его первый зам Георгий Вишняков и эксперт «Новгородавтодора" Вячеслав Самойлов, директор ГОУП «Вече» Олег Орлов, предприниматели Александр Белов, Константин Бекчев, Алексей Тутыкин. Как было установлено в судах, средства расхищались через подконтрольную организацию - ГОУП «Вече», которой обеспечивались победы в аукционах на дорожные работы. Всего было украдено не менее 15 млн рублей.

Судебные процессы по «дорожному» делу начались в 2014 году. Сначала осудили трёх фигурантов, признавших свою вину - Орлова, Самойлова и Вишнякова. В 2016 году Новгородский районный суд вынес приговор в отношении первого вице-губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева и остальных четырёх фигурантов, при этом Шалмуев получил 8 лет и 10 месяцев колонии со штрафом в размере 900 тыс. рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2 года 10 месяцев. Апелляционная инстанция в ноябре 2016 года оставила приговор в силе.

Арнольд Шалмуев находится под стражей со 2 апреля 2013 года, в 2018 году он стал фигурантом ещё одного дела - о даче взятки сенатору Дмитрию Кривицкому.

«Дорожное" дело расследовалось около полутора лет и составило более 180 томов, обвинительное заключение – более 17 тыс. листов. Для обеспечения возмещения ущерба по основному «дорожному» делу следствием было арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 170 млн рублей. Среди арестованного имущества - квартиры, дома, машины.

Потерпевший по делу - предприниматель, генеральный директор ЗАО «Трест зеленого хозяйства» Валерий Тян - в ноябре 2015 года был убит. Убийство остаётся нераскрытым.

