Гуково, Ростовская область, 15 апреля 2021, 09:41 — REGNUM В Ростовской области гуковчанин погиб под колёсами автомобиля, пытаясь перебежать дорогу на перекрёстке. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Трагедия произошла примерно в 22:25 мск 14 апреля в городе Гуково. По информации ведомства, на пересечении улиц Мира и Советской водитель Toyota 4Runner, предположительно, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и сбил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.