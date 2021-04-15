Нью-Дели, , 09:42 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 200 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 15 апреля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 200 739 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 14 074 564.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 1038 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 173 123.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 429 564 человека вылечились от нового заболевания и еще 1 471 877 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено свыше 184 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.