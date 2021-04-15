Брейтово, Ярославская область, 15 апреля 2021, 09:40 — REGNUM В Ярославской области в суд передано уголовное дело против жительницы Брейтовского района, которая обвиняется в убийстве кошки. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.
Инцидент произошёл 25 февраля 2021 года. Во дворе своего дома 40-летняя женщина поймала беременную кошку соседки и избила её кочергой и поленом. От полученных травм животное скончалось. Изуродованное тело своего питомца хозяйка нашла в мешке у соседского дома. Шокированная женщина вызвала полицию. Изуверка не стала отрицать факт убийства.
Хозяйка испытала сильный стресс, ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала вину. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.