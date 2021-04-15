Брейтово, Ярославская область, 15 апреля, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Ярославской области в суд передано уголовное дело против жительницы Брейтовского района, которая обвиняется в убийстве кошки. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

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Инцидент произошёл 25 февраля 2021 года. Во дворе своего дома 40-летняя женщина поймала беременную кошку соседки и избила её кочергой и поленом. От полученных травм животное скончалось. Изуродованное тело своего питомца хозяйка нашла в мешке у соседского дома. Шокированная женщина вызвала полицию. Изуверка не стала отрицать факт убийства.

«Обвиняемая пояснила сотрудникам полиции, что во двор ее дома постоянно приходили соседские кошки, из-за чего между соседями ранее происходили конфликты, но ситуации не менялась. В этот вечер она увидела, что пришла соседская кошка и обижала их домашнюю кошку. Она решила поймать животное и проучить», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Хозяйка испытала сильный стресс, ей пришлось обратиться за медицинской помощью. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель». В ходе предварительного расследования обвиняемая полностью признала вину. Ей грозит до трёх лет лишения свободы.