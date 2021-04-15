Сеул, 15 апреля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2021 году составят 4%, что на 1,5% выше по сравнению с прогнозом, опубликованным в августе 2020 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Института экономических исследований LG (LG Economic Research Institute, LG ERI).

Флаги Южной Кореи

Отметим, что прогноз представителей института превышают показатели Международного валютного фонда (3,6%), Организации экономического сотрудничества и развития (3,3%), Банка Кореи (3%), Корейского института развития (3,1%) и правительства (3,2%).

В институте полагают, что в этом году экспорт по-прежнему будет основным фактором роста южнокорейской экономики, однако до восстановления спроса на внутреннем рынке ещё далеко в связи с продолжающимися карантинными мерами и нестабильностью поставок вакцин.

Ожидается, что потребление в частном секторе в этом году вырастет на 3,4%, инвестиции в строительство увеличатся на 0,9%, а в производственные мощности — на 7,6%.

По итогам года уровень безработицы в Южной Корее может составить 1,6%, а численность занятого населения увеличится лишь на 110 тыс. человек.