Берлин, , 09:39 — REGNUM Европейский центр свободы прессы и средств массовой информации опубликовал результаты исследования о состоянии журналистики в Германии, из которого следует, что в 2020 году в этой стране существенно участились случаи нападений на журналистов, а также угроз им физической расправой. Об этом сообщает ARD.

«В течение 2020-го года мы зафиксировали 69 физических атак на журналистов в Германии. Это самый высокий показатель с момента начала исследования шесть лет назад. Так, в 2019 году было зафиксировано всего 14 случаев насилия против журналистов, а в 2018 году — 26 атак», — говорится в результатах исследования.

Аналитики Европейского центра свободы прессы и средств массовой информации сделали вывод, что в Германии свобода прессы всё еще находится под угрозой, несмотря на то, что в целом она достаточно свободна и независима.

«Случаи насилия в отношении германских журналистов являются незаконными и исходят, как правило, от негосударственных субъектов. Преследования со стороны государства нет, однако журналисты все равно не могут ощущать себя в полной безопасности, что серьезно влияет на их работу», — заключают исследователи.