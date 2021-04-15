Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Сосредоточение российских войск у границ Украины может привести к «отдельным военным вторжениям». Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс во время слушаний в комитете по разведке Сената США, сообщает 14 апреля «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

«Думаю, очевидно, российское стягивание сил в Крыму и вдоль границы Донбасса вызывает серьёзное беспокойство. Накопление сил достигло момента, когда оно, среди прочего, может стать основой для отдельных военных вторжений», — сказал чиновник.

По его словам, военные манёвры РФ могут быть направлены на «запугивание» властей Украины, а также могут служить определённым сигналом для США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжат снабжать Украину небоевым снаряжением, некоторыми видами оружия и военными специалистами.

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