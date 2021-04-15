Пермь, , 09:36 — REGNUM По решению суда должны привести в порядок бомбоубежище, расположенное в подвале многоэтажки по ул. Сибирсая, 1, сообщает портал 59.RU.

В настоящее время ищут разработчика проектно-сметной документации на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской обороны. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 209 тысяч рублей. Аукцион проведут 23 апреля.

Согласно информации, указанной в техзадании, бомбоубежище построено в 1972 году. Однако в техпаспорте дома указан 1954 год постройки. Площадь защитного сооружения гражданской обороны составляет 105 квадратных метров.