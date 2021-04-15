Целинский район, Ростовская область, , 09:36 — REGNUM В Целинском районе Ростовской области директор фирмы попал под статью из-за долгов по зарплате, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, руководитель фирмы в период с июля 2020 года по февраль 2021 года оставил без зарплаты трёх своих сотрудников. При этом возможность погасить задолженность была. Сумма долга превысила 330 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».