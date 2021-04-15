Ташкент, , 09:35 — REGNUM Число жителей Узбекистана, получивших вакцину от коронавируса, достигло 300 854. Об этом сообщили 15 апреля в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

По данным ведомства, 14 апреля вакцину получили 43 896 человек. Среди регионов Узбекистана по темпам вакцинации лидирует Ферганская область, где прививки получили 47 946 человек, в Андижанской области — 37 344, в Наманганской области — 33 446.

Отметим, за минувшие сутки в Узбекистане выявили 227 новых носителей коронавируса. Это стало рекордным значением в 2021 году. Общее число выявленных случаев достигло 85 730.

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