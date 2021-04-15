Кызыл, , 09:35 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусу в Туве может быть сформирован к 8 августа. Об этом заявил министр здравоохранения республики Артыш Сат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По его словам, регион находится на первом месте в стране по темпам вакцинации с показателем 713 прививок в день на 100 тыс. населения.

«Исходя из данного показателя рассчитана прогнозная дата достижения плана вакцинации от новой коронавирусной инфекции для формирования коллективного иммунитета, которая приходится на 8 августа текущего года», — отметил министр.

Всего к настоящему времени в республике от COVID-19 привито более 24,7 тыс. местных жителей. Из них 11,2 тыс. прошли полный курс вакцинации, получив оба компонента вакцины. Для формирования коллективного иммунитета требуется привить 60% взрослого населения региона или 123 тыс. человек.

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