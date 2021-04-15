Москва, , 09:34 — REGNUM Жителям Москвы не следует откладывать вакцинацию перед сезоном отдыха и отпусков, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

В публикации личного блога, посвящённой вакцинации от коронавирусной инфекции, мэр напомнил, что впереди москвичей ожидает лето, сезон отдыха и отпусков.

«Если мы хотим жить в эти месяцы нормальной жизнью, путешествовать, ходить в театры и кино, то давайте не будем откладывать вакцинацию», — написал Собянин.

Он добавил, что возможности для защиты от риска заболевания ковидом в Москве есть.