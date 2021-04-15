Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM На территории Индии российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» будет доступна для использования в мае-июне, когда ее начнут импортировать из России. Об этом 15 апреля сообщил сопредседатель и управляющий директор индийской фармакологической компании Dr. Reddy's Laboratories Джи Ви Прасад, его слова приводит газета The Times of India.

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«Наша компания импортирует в мае первые партии «Спутника V» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Выпуск этого препарата в Индии будет налажен в июле-сентябре», — заявил он.

При этом поставки российского препарата в Индию будут вестись на основе контракта между РФПИ и компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Отметим, на сегодняшний день на территории Индии выявлено в общей сложности 14 074 564 носителя коронавирусной инфекции за все время пандемии.