Пенза, , 09:39 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 15 апреля, скончались 580 человек. За сутки зарегистрированы летальные исходы еще троих пациентов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — 32-летняя женщина, а также 62-летний и 63-летний мужчины. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, минздрав Пензенской области 14 апреля заявил о поставке еще одной партии вакцины «Спутник V» в количество 1800 доз.

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