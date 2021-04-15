Калининград, , 09:37 — REGNUM В Калининграде в Доме офицеров флота 15 апреля в 12:00 торжественной церемонией откроется передвижная выставка Русского географического общества (РГО), прибывшая в столицу Янтарного края из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота на сайте Минобороны РФ.

«Выставка содержит документы и артефакты о вкладе представителей РГО в изучение европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, полярных территорий и других регионов, а также о выдающихся исследователях, которые собрали уникальные картографические, геологические и ботанические коллекции», — говорится в сообщении.

Одна из наиболее интересных экспозиций выставки рассказывает о маяках Балтийского моря, в том числе о старейшем российском маяке «Толбухин», который был построен ещё в 1719 году по указу Петра Первого.

В состав выставки также вошла экспозиция «Хранившие семейное тепло» с уникальными семейными фотографиями, которая посвящена жёнам советских полководцев и военачальников. Повышенный интерес посетителей вызывает и мультимедийный павильон о бронекатере БК-31, а также артефакты времён Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, которые со дна Финского залива подняли специалисты Центра подводных исследований РГО. После экспозиции в Калининграде экспозиция продолжит своё путешествие по городам России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа (ЗВО) 14 апреля завершила работу передвижная выставка Русского географического общества (РГО).

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