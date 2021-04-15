Лос-Анджелес, США, , 09:34 — REGNUM Суммарное количество игроков «королевской битвы» Apex Legends преодолело отметку в 100 млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании Electronic Arts.

https://twitter.com/playapex/status/1382378457808699392

Разработчики из Respawn Entertainment поблагодарили всех игроков, помогавших в развитии проекта. В честь нового рекорда они также опубликовали небольшой видеоролик.

ИА REGNUM напоминает, что Apex Legends — это игра в жанре «королевской битвы», события которой происходят в той же фантастической вселенной, что и у игр франшизы Titanfall. Её релиз состоялся в 2019 году.

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