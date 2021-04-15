Москва, , 09:32 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена привиться от COVID-19. Об этом она заявила журналистам.

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«Обязательно [привьюсь]», — сказала Москалькова.

По её словам, она намерена сделать прививку тогда, когда 22 апреля «завершится со всей этой суетой» в виде рассмотрения Госдумой РФ переназначения на пост омбудсмена.

Москалькова отметила, что не хочет вакцинироваться раньше, «чтобы не рисковать, что я себя чувствую неважно с температурой в окружении людей».

Омбудсмен отметила, что она привьётся «в районе мая».