Москва, , 09:31 — REGNUM Власти Москвы из бюджета выделили около 28 млрд рублей для решения проблем обманутых дольщиков. В 2021 году планируется завершить строительство 54 недостроенных домов, сообщили в Стройкомпексе.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв уточнил, что в 2020 году разрешение на ввод получили 34 проблемных дома. Квартиры получили 2892 обманутых дольщика.

Проблемные объекты достраивает Московский фонд защиты прав обманутых дольщиков и АО «Мосотделстрой №1». Кроме того, предусмотрено финансирование на строительство компенсационных жилых домов для обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 2011 года ключи от квартир получили 18,8 тысячи обманутых дольщиков.

Читайте подробнее: Около 19 тысяч обманутых дольщиков в Москве получили ключи от квартир