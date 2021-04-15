Джакарта, , 09:30 — REGNUM Заместитель губернатора провинции Восточная Нуса-Тенгара Джозеф Наэ Сой заявил, что число погибших в результате тропического циклона «Сероя» достигло 181, сообщает Antara.

«На сегодняшний день погиб 181 человек, а 47 все еще числятся пропавшими без вести», — заявил Джозеф Наэ Сой.

Общее количество беженцев из-за тропического циклона достигло 49 512 человек.

Кроме того, около 250 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что в период с 1 января по 14 апреля 2021 года в различных регионах страны произошло 1118 стихийных бедствий.

Подробнее в материале: В Индонезии с января по апрель произошло 1118 стихийных бедствий