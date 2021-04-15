Москва, , 09:35 — REGNUM Сервис «Яндекс.Карты» заговорил голосом актрисы Ренаты Литвиновой. Об этом 15 апреля сообщает издание Meduza.

По данным СМИ, сервис запустил проект, в рамках которого известные люди озвучивают автомобильное ведение по маршруту. Первой участницей стала Литвинова — в своей привычной манере она говорит фразы: «поедем тайными тропами — маршрут перестроен», «такой вот коленкор — впереди авария» и другие.

Добавим, что сейчас в «Яндекс.Картах» по умолчанию доступны голоса «Алисы», «Оксаны» и «Дмитрия». Вместе с голосом Ренаты Литвиновой можно также загрузить голоса магистра Йоды и Дарта Вейдера.

Читайте ранее в этом сюжете: Spotify выпустила плеер для автомобилей с голосовым управлением