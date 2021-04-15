Южно-Сахалинск, , 09:27 — REGNUM Власти Сахалина подключились к решению проблем застрявших в Турции жителей островного региона, об этом сообщается в официальных телеграм-каналах правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.

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Правительство области сообщило, что с застрявшей семьёй Юрия Горкун связались. Островные чиновники пытаются организовать для сахалинцев, которые сейчас находятся в Турции, вывозной авиарейс.

Валерий Лимаренко также держит ситуацию на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, сахалинская семья Юрия Горкун из-за отмены авиасообщения между Россией и Турцией не может вернуться домой. Запланированный на 17 апреля вылет рейсом авиакомпании Turkish Airlines отменили.