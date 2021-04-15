Пекин, , 09:32 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval представил тизерные изображения своего нового кроссовера, премьера которого должна состояться на Шанхайской автомобильной выставке. Тизеры модели распространила пресс-служба автопроизводителя.

Тизерные изображения нового кроссовера Haval Пресс-служба Haval

Представленная на тизерах модель в линейке бренда может занять место на ступень выше, чем H6 третьего поколения. Новинка будет выполнена в совсем ином стиле, нежели предыдущие модели.

Узкие передние фонари кроссовера соединяет светодиодная полоса. При этом сама оптика будет двухэтажной. Пока неизвестно, какой будет решётка радиатора.

Также кроссовер будет отличаться стремительным силуэтом, покатой крышей и широкой задней стойкой.

Ранее в пресс-службе Haval сообщили, что во втором полугодии 2021 года на российском авторынке появится кроссовер Jolion (First Love). Этот кроссовер собран на платформе Lemon и комплектуется 1,5-литровым мотором.

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