Бруклин-Сентер , , 09:33 — REGNUM В городе Бруклин-Сентер в американском штате Миннесота четвертую ночь подряд продолжаются беспорядки после гибели афроамериканца Данте Райта во время его задержания полицией. Об этом 15 апреля сообщает телеканал СNN.

По последним данным, несмотря на то, что власти убеждают протестующих разойтись по своим домам, часть манифестантов ведет себя агрессивным образом и полицейские применяют по отношению к ним силу.

При этом в Бруклин-Сентере третью ночь подряд действует комендантский час, начинающийся в 22:00 по местному времени (06:00 мск) и длящийся до 06:00 (14:00 мск). В то же время власти Миннеаполиса, пригородом которого является Бруклин-Сентер, не вводят на своей территории режим комендантского часа.

Также указывается, что демонстранты в основном скапливаются возле полицейского участка Бруклин-Сентера и пытаются проникнуть через установленное 13 апреля вокруг него заграждение. В акциях принимает участие несколько сотен человек и полицейские применяли для их разгона слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля стало известно, что уволенной после скандала с убийством Райта в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота, США) сотруднице полиции Ким Поттер грозит десять лет тюремного заключения.