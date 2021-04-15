Уфа, , 09:35 — REGNUM 13 новых сообщений о подтоплениях придомовых территорий получили за минувшие 24 часа спасатели Башкирии. Об этом 15 апреля сообщил первый заместитель председателя государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на брифинге в правительстве республики.

По его словам, всего в настоящий момент на контроле у спасателей Башкирии остаются 149 подтоплений в 13 муниципалитетах.

«Сегодня ночью появился на контроле новый населенный пункт. Это Нижний Авзян, где в результате подъема уровня реки Большой Авзян подтопило четыре территории», — сообщил Первов.

Он также добавил, что на этой территории специалисты проводят разведку и, если понадобиться, то там будут проводить взрывные работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидается сложная фаза по паводку из-за предстоящим подъемом уровня воды на реках Уфа, Белая и Дема.