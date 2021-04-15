Орел, , 09:26 — REGNUM Уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Троснянского района Орловской области по социальным вопросам, а также двух бывших начальников отдела по управлению муниципальным имуществом районной администрации по обвинению в превышении должностных полномочий готовится к передаче в суд. Накануне, 14 апреля, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, обвиняемые, являясь должностными лицами, приобрели за счет средств бюджета, нарушив законодательство, восемь жилых помещений ненадлежащего качества, не соответствующие требованиям действующего законодательства и не пригодные для круглогодичного проживания. Эти помещения были предоставлены в качестве жилья детям-сиротам. В результате бюджету района был причинен ущерб на общую сумму 8,4 млн рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось СУ СК России по Орловской области. После вручения обвинительного заключения обвиняемым уголовное дело будет направлено в суд.