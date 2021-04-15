Саратов, , 09:26 — REGNUM В Саратовской области с начала пандемии коронавирус зарегистророван, по информации на 15 апреля, в 56 982 случаях. За сутки носителями коронавируса стали 142 человека. Днем ранее заболел 141 житель. Выздоровели за все время 51 556 пациентов, за сутки — 113 человек. Скончался 881 инфицированный, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре подтверждено 77 случаев заражений, в Энгельсском районе — 21, остальные — в других муниципалитетах региона. Пневмония подтвердилась у 40 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, российские специалисты разработали первую иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител к коронавирусу. Набор реагентов в тест-системе позволяет определить антитела в крови к коронавирусу SARS-CoV-2 у инфицированных лиц — с клиническими признаками COVID-19 и переболевшими бессимптомно.

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