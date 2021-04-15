Монреаль, Канада, , 09:25 — REGNUM Сегодня, 15 апреля, в тактическом шутере Rainbow Six Siege появятся облики персонажей из популярного анимационного сериала «Рик и Морти». Об этом стало известно из ролика, опубликованного на YouTube-канале игры.

В рамках обновления оперативника Smoke можно будет переодеть в Огурчика Рика, а персонажа по имени Sledge — в Громфломита. Оба костюма будут продаваться во внутриигровом магазине Rainbow Six Siege.

Напомним, Rainbow Six Siege — это многопользовательский экшен, разработанный канадским подразделением компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2015 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Масштабное дополнение Minecraft: Caves & Cliffs разобьют на две части