Оренбург, , 09:25 — REGNUM В Оренбургской области аграрии приступили к весенним полевым работам, сообщает минсельхоз региона.

Старт дан в Илекском, Сакмарском и Ташлинском районах, где земледельцы начали боронование. Уже обработано 1,9 тыс. га угодий. В Первомайском и Сакмарском районах сельхозпроизводители проводят подкормку озимых культур.

Добавим, в 2021 году общая площадь боронования в регионе составит 2 млн 770,1 тыс. га. Яровой сев запланирован на площади 3 млн 178,7 тыс. га. Общая площадь посевных культур останется на уровне прошлого года и составит — 4 млн 372 тыс. га.

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