Киев, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 16 427 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 15 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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В министерстве сообщили, что за сутки на Украине госпитализировали 4229 человек, 433 человека скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве и Харьковской области — 1625 и 1168 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировали 1 млн 903 765 случаев заражения коронавирусом, 38 658 пациентов скончались от последствий заражения.

Сутками ранее на Украине выявили 14 553 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 467 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Харькова четыре раза переболел COVID-19.

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