Москва, , 09:24 — REGNUM После вакцинации от коронавирусной инфекции в Москве заболели COVID-19 единицы, что говорит о надёжности и безопасности вакцины. Об этом 15 апреля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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Он напомнил, что на старте вакцинации были сомнения в эффективности и безопасности препарата.

«Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших — считаные единицы», — написал мэр.

Собянин считает, что почвы для сомнений в необходимости вакцинации больше не осталось.