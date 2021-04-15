Красноярск, , 09:23 — REGNUM Красноярский экономический форум (КЭФ) продолжает свою работу.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 15 апреля в деловой программе форума запланированы экспертные онлайн-мероприятия, которые пройдут в студиях в Берлине, Красноярске, Москве и Сингапуре.

В дискуссиях примут участие представители власти, бизнеса и общественных объединений из разных стран мира. Они обсудят пути преодоления кризиса и адаптации инфраструктуры экономики под новые вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM КЭФ — 2021 «Экономика и пандемия: Российский взгляд» проходит с 12 по 16 апреля в Красноярске.

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