Находка, Приморский край, , 09:34 — REGNUM В Находке Приморья пенсионерка на иномарке сбила на переходе ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

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Сотрудники ГИБДД установили, что 72-летняя женщина на автомашине Nissan March совершила наезд на мальчика 10 лет, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда ребёнок получил травмы, его госпитализировали.

«Состояние опьянения у водителя не установлено. Стаж вождения 29 лет. В 2021 году за нарушение ПДД её к административной ответственности не привлекали», — пояснили в полиции.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине завершилось следствие по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя посёлка Вахрушев, который в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле сбил двух подростков.