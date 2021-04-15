Ташкент, , 09:23 — REGNUM Постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает телеграм-канале «Нигоҳ».

Сообщение об учреждении дипломатической миссии также было опубликовано пресс-службой президента Узбекистана.

Дипломатическое представительство займется укреплением двусторонних отношений, наращиванием торгово-экономического сотрудничества, привлечением инвестиций и технологий стран ЕС.

Кроме того, посольство будет способствовать изучению скандинавского опыта в сфере образования и выработке рекомендаций.

Отмечается, что открытие дипломатического представительства не приведет к дополнительным затратам, так как власти Узбекистана закроют посольство в Греции.

Отметим, в настоящее время Узбекистан в Швеции представляет посол республики в Германии.

14 апреля президент Узбекистана Щавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Швеции Анн Линде.