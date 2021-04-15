Саранск, , 09:23 — REGNUM В Саранске шесть человек признаны виновными по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой»), п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 146 УК РФ («Использование объектов авторского и смежных прав»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мордовии.

Установлено, что на территории Пролетарского района в 2018 году осужденные незаконно проводили азартные игры с использованием 44 игровых автоматов. В результате они получили доход в размере 690 тыс. рублей. Кроме того, они использовали игровые платы и программами, авторские права на которые принадлежат компании «Новоматик».

Приговором суда участникам группы назначены различные сроки лишения свободы условно с испытательными сроками. Также каждый из осужденных получил штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в Мордовии в отношении 11 человек возбуждено уголовное дело по чч.1,2 ст.210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»). По версии следствия, с марта 2019 по август 2020 подозреваемые организовали и проводили в Москве, Мордовии и Пензенской области азартные игры, в том числе с использованием сети интернет. Деятельность была сопряжена с извлечением доходов.

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