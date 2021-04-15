Оренбург, , 09:18 — REGNUM В консолидированный бюджет Российской Федерации в первом квартале 2021 года от налогоплательщиков Оренбургской области поступило 99 млрд рублей доходов, что на 3,1 млрд рублей (3,2%) больше, чем в прошлом году, сообщает УФНС региона.

Сотрудники налоговой службы связывают рост перечислений с увеличением поступлений по налогу на добавленную стоимость на 3,7 млрд рублей (23%), налогу на прибыль организаций — на 1,2 млрд рублей (15,7%), акцизов на нефтепродукты — на 1,1 млрд рублей (в три раза).

Поступления в федеральный бюджет составили 77,8 млрд рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 0,7 млрд рублей (0,8%).

Рост объемов поступлений от налогоплательщиков также демонстрируют областной бюджет (15%), консолидированный бюджет области (13%) и бюджеты муниципальных образований (5,2%). В бюджет города Оренбурга поступило 1,253 млрд рублей налоговых доходов, что на 44 млн рублей (3,6%) больше поступлений прошлого года.