Москва, , 09:17 — REGNUM Москва обеспечена вакцинами от коронавирусной инфекции, сообщил 15 апреля мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

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«Москва полностью обеспечена запасами вакцины», — написал он.

По словам мэра, в столичных поликлиниках ежедневно работают сто стационарных пунктов вакцинации. Кроме того, открыты выездные точки в торговых центрах, для маломобильных граждан началась вакцинация на дому.

Собянин отметил, что число вакцинированных первым компонентом жителей столицы превысило один миллион. Обе прививки сделали 820 тысяч москвичей.