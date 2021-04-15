Сеул, , 09:18 — REGNUM Экскурсии в пограничный пункт Пханмунчжом, расположенный в 50 км к северу от Сеула в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР, возобновятся 20 апреля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования ООН в Южной Корее.

Согласно пресс-релизу, экскурсии будут возобновлены спустя четырёхмесячного перерыва.

Данное решение принято вслед за продлением в Южной Корее мер социального дистанцирования и усилием карантинного режима в вооружённых силах США в Южной Корее.

При проведении экскурсий будут приняты все меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности и защиты здоровья посетителей. При этом единовременно к экскурсии допускается не более 20 человек.

Ранее в декабре 2020 года пограничный пункт Пханмунчжом был закрыт для посещения туристами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.