Ставрополь, , 09:16 — REGNUM В Ставропольском крае завершился суд над тремя мошенницами, которые обманывали пожилых жителей региона. В общей сложности они похитили у пенсионеров 2,5 млн рублей. Невинномысский городской суд признал их виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и отправил в колонию общего режима на срок от четырех до пяти лет, сообщили 15 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

В результате расследования было установлено, что в 2019 году подсудимые внушали ряду пожилых жителей Ставрополья, что те больны либо на них или их близких «навели порчу». За услуги по снятию сглаза или излечения от болезни злоумышленницы получали денежные средства или драгоценности.

Однако правоохранителям удалось пресечь деятельность «целительниц». Их задержали. Суд избавил их от возможности обманывать граждан на ближайшую перспективу.