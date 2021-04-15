Чебоксары, , 09:24 — REGNUM В Чувашии за сутки зарегистрированы шесть случаев возгорания сухой травы. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Два пожара зафиксированы в Козловском районе, по одному — в Алатырском, Шумерлинском и Красночетайском районах, а также в городе Новочебоксарске.

Так, в селе Русские Алгаши Шумерлинского района около полудня 14 апреля огонь, перешедший с горящего поля, уничтожил четыре бревенчатых дома, два из них были жилыми, другие два — пустующие. Пожар мог также перекинуться на три соседних жилых строения. Спасательным службам удалось их отстоять и не допустить еще большего распространения огня. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии пожароопасный сезон начнётся с 25 апреля, также будет действовать особый противопожарный режим.

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