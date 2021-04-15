15 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Китае участились случаи вербовки студентов для ведения подрывной деятельности в интересах Запада. Пользователи сети выразили свое беспокойство.

Цинь Шихуан, , 11:11 — REGNUM Иностранные силы все чаще и больше привлекают китайских студентов на материковой части страны для осуществления антикитайской деятельности, сообщают китайские органы госбезопасности. В этом году раскрыта целая серия типичных случаев, связанных с политической безопасностью. При этом все больше человек вступают в сговор с иностранными спецслужбами в интересах других держав с целью свержения власти в стране. В том числе им предлагают возможности пройти обучение в Гонконге, где недавно полыхали бунты.

Китайские пионеры Иван Шилов © ИА REGNUM

Подписчики новостного портала «Хуанцю» в социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением насчет вопроса о национальной безопасности в Китае.

«Молодежь — это надежда и будущее страны, поэтому заокеанские антикитайские силы начнут осуществлять свои цели с нее. Мы должны усилить патриотическое воспитание с как можно более раннего возраста», — считает пользователь «Мой лодочный мир».

Китайские школьники

Другие пользователи поддержали это утверждение, отметив, что без патриотического воспитания молодых людей ни у какой страны не может быть будущего. Без четкого понимания своей идентичности не может быть достойного гражданина.

«Чтобы не допустить подъема Китая, США на самом деле пойдут на любую подлость. Поэтому патриотическое воспитание нужно обязательно», — отметил другой пользователь, добавив, что очень много развелось безголовых, которые верят в россказни различных провокаторов.

«Вроде бы образованные студенты колледжей, но почему разрыв в идеологическом сознании так велик? Эта земля — наш дом, как можно ее разрушать?» — негодует Mr_October.

Другой пользователь дал свой ответ на этот вопрос. По его мнению, все дело в слабости человеческой природы. Молодые люди очень податливы крайностям и при этом не обладают всеобъемлющим объемом знаний и опытом. Поэтому их легко соблазнить, а затем использовать.

«Мне кажется, в Китае окопались заморские силы, которые пытаются разжечь вражду между мужчинами и женщинами», — отметил комментатор «Смотри на дождь вместе со мной».

«Необходимо усилить надзор за сетевой средой. Это не терпит отлагательства. Нужно направлять молодых людей в правильное русло, чтобы у них сформировалось верное представление о добре и зле, а также правильный взгляд на мир», — уверен Beth.

19-й съезд КПК

Многие подметили, что Запад очень умело навязывает свои идеалы и мысли другим, причем эти «другие» при этом ощущают себя счастливыми, когда творят зло на собственной земле. Почти все сошлись во мнении, что обеспечение национальной безопасности — это вопрос каждого гражданина.