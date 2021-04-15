Махачкала, , 09:14 — REGNUM Два субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в ТОП-5 по темпам роста туристического потока. Этими субъектами, согласно рейтингу ассоциации туроператоров, стали Дагестан и Северная Осетия.

В число лидирующих туристических направлений они попали впервые. Во многом рост турпотока в эти субъекты связан с ограничениями из-за коронавируса, из-за которого ряд популярных зарубежных направлений оказался закрытым для российских туристов.

«Мурманск, Калининградская область, Башкирия, Дагестан и Северная Осетия вошли в топ-5 максимально растущих направлений. Эти направления не были никогда в лидерах», — рассказал президент Ассоциации туроператоров Илья Уманский радиостанции «Вечерняя Москва».

В ассоциации рассчитывают, что ограничения на отдых за рубежом из-за пандемии станет стимулом для российских туристов отдыхать на родине, получая новые впечатления от природы и культуры.