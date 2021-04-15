Калуга, 15 апреля 2021, 10:31 — REGNUM В Калужской области за 2020 год по итогам ежегодного конкурса Минстроя России по отбору лучших реализованных практик благоустройства в номинации «Улица как общественное пространство» признана улица Лейпунского в Обнинске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Улица Лейпунского находится на пересечении стратегически важных путей Обнинска. Новый проект улицы создает удобное общественное пространство для жителей и гостей наукограда, объединяя в себе множество функции. Структура улицы подразумевает сценарии отдыха и прогулок, шоппинга, а также новый туристический опыт. Предусмотрена схема озеленения, скамейки и качели. Дорожки вымощены разными видами плитки, видоизменен фонтан. Проект внесен в федеральный реестр лучших практик.
От Калужской области в реестр лучших практик городского благоустройства также включены калужский городской парк, дворовая и общественные территории в Тарусе, площадь «Городские часы» в Медыни и городской парк в Спас-Деменске.
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