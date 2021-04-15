Калуга, , 10:31 — REGNUM В Калужской области за 2020 год по итогам ежегодного конкурса Минстроя России по отбору лучших реализованных практик благоустройства в номинации «Улица как общественное пространство» признана улица Лейпунского в Обнинске. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Улица Лейпунского находится на пересечении стратегически важных путей Обнинска. Новый проект улицы создает удобное общественное пространство для жителей и гостей наукограда, объединяя в себе множество функции. Структура улицы подразумевает сценарии отдыха и прогулок, шоппинга, а также новый туристический опыт. Предусмотрена схема озеленения, скамейки и качели. Дорожки вымощены разными видами плитки, видоизменен фонтан. Проект внесен в федеральный реестр лучших практик.

«Очень важно уметь синхронизировать планы муниципалитетов и те возможности, что мы имеем по федеральным программам. Улица Лейпунского является наглядным примером синхронизации работ по различным программам. Здесь, помимо благоустройства, проведен капитальный ремонт жилых домов, заменены коммуникации. Уверен, что благодаря такой продуманной, системной работе можно добиться очень хороших, полезных для людей результатов. И то, что наши населённые пункты ежегодно вносятся в федеральный реестр лучших практик, говорит сам за себя», — считает министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин.

От Калужской области в реестр лучших практик городского благоустройства также включены калужский городской парк, дворовая и общественные территории в Тарусе, площадь «Городские часы» в Медыни и городской парк в Спас-Деменске.

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