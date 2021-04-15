Онгудайский район, Алтай, , 09:13 — REGNUM Правоохранители в Онгудайском районе Республики Алтай разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл днём 14 апреля.

39-летний местный житель, управляя автомобилем ГАЗ 221 727, на нерегулируемом перекрестке сбил 15-летнего велосипедиста. По предварительным данным, последний внезапно выехал на проезжую часть перед машиной. Подросток был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«Водитель автомобиля был трезвый. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — добавили в ведомстве.

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