Москва, , 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин более половины своих доходов за 2020 год направил на благотворительность, общая сумма пожертвований составила 46,48 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля сообщил источник в окружении председателя Госдумы.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

В 2020 году он оказал помощь подшефным лицеям-интернатам для детей из малообеспеченных, неполных семей и детей-сирот, домам престарелых в сумме 20,5 млн рублей.

На благотворительный проект по строительству служебного жилья для врачей и среднего медицинского персонала Саратовской городской станции скорой медицинской помощи он направил 5 млн рублей.

Кроме этого, Володин перечислил 6,9 млн рублей на помощь сельским приходам и монастырям РПЦ.

Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» он пожертвовал 2 млн рублей.

На создание скульптуры медицинской военной сестры в Саратове Володин направил 3,37 млн рублей, а также на изготовление скульптур в парке села Дугино — 1,4 млн рублей.

Оказал помощь частному приюту для бездомных животных «Рич», направив на эти цели 1,3 млн рублей.

Также в 2020 году Володин оказывал адресную материальную помощь, общая сумма составила 6 млн рублей.

Володин на протяжении многих лет ежегодно направляет часть своих доходов на благотворительность, а также оказание адресной помощи. С 2014 года спикер Госдумы направил на благотворительность более 266 млн рублей.

В 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур. До 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции.

Сегодня большую часть дохода спикера Госдумы составляет прибыль по вкладам.

Читайте также: Володин направил более 45 млн рублей на благотворительность

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин в 2019 году задекларировал доход в размере 100,2 млн рублей, при этом он направил 45,635 млн рублей на благотворительность.

Доход спикера Госдумы за 2018 год составил порядка 71,7 млн рублей, из них 38,85 млн рублей он направил на благотворительность и оказание адресной помощи.

Согласно данным декларации, доход спикера нижней палаты парламента за 2018 год составил 71,7 млн рублей. Отметим, что доход вырос — за 2017 год Володин задекларировал около 51,3 млн рублей. Добавим, что задекларированный доход вырос за счет выплат по вкладам, пришедшихся на 2019 год.

Читайте также: Доходы спикера Госдумы выросли почти на 30 млн рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский обогнал всех лидеров партий в Госдуме по доходам