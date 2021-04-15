Элиста, , 09:12 — REGNUM В Калмыкии вступил в законную силу приговор экс-полицейским, признанным виновными в ряде преступлений. Попытка оспорить ранее вынесенное решение не удалась. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

В феврале 2021 года Юстинский районный суд вынес приговор бывшим стражам правопорядка, признав их виновными в получении взятки с вымогательством, злоупотреблении должностными полномочиями. Один из подсудимых проведёт восемь лет в колонии строгого режима, второму назначено четыре года и один месяц колонии строгого режима. Вместе с тем суд лишил их права занимать государственные должности и специальных званий.

Полицейские были задержаны после получения взятки в размере 40 тыс. рублей от водителя одного из транспортных средств. Процесс передачи денег происходил в салоне служебного автомобиляна участке трассы Р-22 «Каспий».